ЗСУ продемонстрували неабиякий успіх в Запорізькій області. За попередні дні окупанти доправили близько 100 важкопоранених до лікарень у Токмаку та Мелітополі.

До речі ЗСУ закріплюються на звільнених територіях: готують новий наступ

Колаборанти періодично гинуть та відмовляються співпрацювати з ворогом. Відтак окупанти проводять конкурси на заміщення вакантних "посад" в так званих "органах окупаційної влади" на Запоріжжі.

Втеча колаборантів з Горностаївки

Триває так звана "евакуація" місцевих жителів з тимчасово окупованої Херсонської області. Проводять навіть евакуацію цивільних з окремих населених пунктів лівобережжя.

Крім того, з населеного пункту Горностаївка вивозять колаборантів із сімʼями, медперсонал та обладнання з центральної районної лікарні.

Місцевим жителям Нової Збур’ївки окупанти дали 3 дні для самостійного виїзду вглиб окупованої території, або на територію Росії. Людям ставлять умови, що з 5 листопада "евакуація" буде примусовою, хоча фактично вона вже такою є.

З 27 жовтня загарбники почали "ревізію" обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії. Окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких виїхали на підконтрольну територію України.

Обстріли на всіх напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилась. Білорусь підтримує агресію Росії. Відтак зберігається загроза завдання нових ударів та застосування дронів з Білорусі.

На інших напрямках окупанти обстрілюють з усієї можливої зброї:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай та Сеньківка Чернігівської області;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай та Сеньківка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Надія та Невське;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Надія та Невське; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Іванград, Майорськ, Роздолівка, Опитне та Соледар;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Іванград, Майорськ, Роздолівка, Опитне та Соледар; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське; на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка та Пречистівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка та Пречистівка; на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогір’я, Гуляйполе, Кам’янське, Мала Токмачка, Новопіль, Новосілка, Оріхів та Щербаки.

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогір’я, Гуляйполе, Кам’янське, Мала Токмачка, Новопіль, Новосілка, Оріхів та Щербаки. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

ЗСУ знищили ППО окупантів

Українська авіація за добу завдала по ворогу 20 ударів. Вразили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції засобів ППО.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили:

3 райони зосередження живої сили,

озброєння і військової техніки,

склад боєприпасів,

3 інших важливих військових об’єкти противника.

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