"Возвращайте кислород и платите": в Одессе аферисты притворяются волонтерами известного фонда

Аферисты звонят больным коронавирусом и требуют оплатить помощь, которую те получили от благотворительного фонда "Корпорация монстров". Кроме этого, злоумышленники требуют вернуть кислород.

Таких звонков уже было несколько и после них пациентам сбрасывали номер карты, куда нужно присылать средства. Об этом рассказала глава фонда Екатерина Ножевникова.

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Звонили со скрытых номеров

По словам женщины, чем больше "обращений" к подопечным фонда было, тем меньше это казалось смешным. Сначала людям звонили и просили немедленно вернуть кислород. Мол, уже "слишком долго пользуетесь".

При этом аферисты представлялись членами фонда. На один из их номеров пытались позвонить, однако его владелец на контакт не пошел. А остальные 2 номера, с которых звонили, были скрытыми. Какова была мотивация этих людей, остается лишь догадываться.

Требовали оплатить помощь

Уже 3 ноября двоим подопечным фонда позвонили и начали требовать деньги. Злоумышленники говорили прислать оплату услуг фонда – 5 тысяч гривен. После этого прислали номер карты, куда хотели получить эти средства.

Также за неделю до этого звонили одной из дарительниц фонда. В этом случае вообще представились Екатериной Ножевниковой и просили 15 тысяч гривен. Это объяснили срочным сбором средств.

Призывают быть осмотрительными

Волонтер отметила, что не знает, откуда злоумышленники берут номера из закрытой базы фонда. Также она попросила никому не перечислять средства.

Еще раз сообщаю, что кислород фонд предоставляет бесплатно, и никто не может у вас требовать деньги. Это прописано в договоре, который подписывает каждый пациент!

– написала Ножевникова.

Также она добавила, что все финансовые сборы проводятся исключительно в сети и на счета фонда. Поэтому не нужно переводить средства на номера карт, которые присылают.

Ролик фонда о ситуации с COVID-19 в Одессе: смотрите видео

Читайте полный текст публикации Екатерины Ножевниковой:

Наши сограждане не устают меня удивлять.

Историй уже несколько, и поначалу они были веселыми. Уже троим нашим подопечным, которые на кислороде, стали звонить люди с требованием срочно вернуть кислород в фонд. Мол, слишком вы долго пользуетесь. Кто звонит – выяснить пока не удалось. Человек, номер которого высветился, при попытке выяснить, что это за Робин Гуд такой, на контакт не пошел. Остальные двое звонили с закрытого номера.

Вторая часть уже напрягла. Сегодня двоим нашим подопечным позвонили с одного и того же номера и требовали уплатить фонду 5000 грн. И даже карточку сбросили. Неделю назад позвонили от моего имени нашей дарительнице и попросили от моего имени 15 тысяч на срочный сбор.

Откуда они берут телефоны (база наша закрытая), отслеживают ли, когда на такси отправляем, или опять же это добрые соседи пациентов – пытаемся разобраться.

Еще раз сообщаю, что кислород фонд предоставляет бесплатно, и никто не может у вас требовать деньги. В конце концов это же прописано в договоре, который подписывает каждый пациент!

А также все сборы проводятся исключительно в сети и на счета фонда. Я никогда не посылаю кого-то просить деньги от своего имени.

Обо всех подобных ситуациях прошу сообщать мне (0674849285)

Мало нам работы, так теперь еще играем в "Следствие ведут колобки" (*бьется головой о стену)

Данные звонящих с картой передам завтра в приват и правоохранительные органы.