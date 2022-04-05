Возвращаться не спешите – Чаус о Чернигове и области

Вячеслав Чаус призвал переселенцев из Чернигов и области пока не возвращаться домой. Ведь сейчас там жить очень тяжело, город ресурсно ограничен.

Чаус попросил людей подождать, пока в городе и области наведут порядок. Об этом глава Черниговской ОВА заявил в эфире телеканала "Рада" 5 апреля, сообщает 24 канал.

Читайте также Вблизи Чернигова обнаружили обломки российской ракеты

Возвращаться не спешите пока, ведь Чернигов ресурсно ограничен. То есть иссечены электрокабели, отсутствие водоснабжения. Сейчас не нужно возвращаться домой. Давайте мы немного наведем порядок в городе, в городах рядом, а потом будем возвращаться,

– сказал Чаус.

Глава Черниговской ОВА рассказал, что неизвестно, сколько времени понадобится на восстановление города и области. Сначала территорию следует качественно обследовать, а потом уже делать выводы.

Очень много мин

На Черниговщине есть много опасных мест, в частности, дороги и сообщения между городами. Все потому, что оккупанты после своего ухода все заминировали.

Самые опасные участки это там, где стояла русская мразь. Они после себя все заминировали,

– рассказывает глава Черниговской ОВД.

Сейчас инженеры производят разминирование. Мин, по словам Чауса, очень много.

Обратите внимание - "Трупов в Буче не было до прихода наших военных": российский дипломат оговорился в ООН – видео