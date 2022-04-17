В течение 16 апреля спасатели и саперы обследовали ряд населённых пунктов, временно находившихся под оккупацией россиян. Чрезвычайники проверили 3 района – Бучанский, Броварской и Вышгородский.

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В ходе обследований обнаружили и обезвредили 495 взрывоопасных предметов, которые оставили оккупанты.

Всего за все время чрезвычайники уже обезвредили 15332 взрывоопасных предмета.

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