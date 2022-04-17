Протягом 16 квітня рятувальники та сапери обстежили низку населених пунктів, які тимчасово перебували під окупацією росіян. Надзвичайники перевірили з райони – Бучанський, Броварський та Вишгородський.

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У ході обстежень виявили та знешкодили 495 вибухонебезпечних предметів, які залишили окупанти.

Загалом за весь час надзвичайники вже знешкодили 15332 вибухонебезпечних предмети.

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