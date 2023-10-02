Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. Он отметил, что этому также способствовали и находившиеся на временно оккупированных территориях украинцы, передает 24 Канал.
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Юсов высказался об операции по возвращению десантников
Представитель ГУР МО подчеркнул, что чрезвычайно новую информацию разведка от десантников не получила. Ведь родниковая база на временно оккупированных территориях чрезвычайно широка среди разных слоев населения.
Некоторую информацию подтвердили, некоторую получили новую. Но это действительно уникальная ситуация, как и сам факт сохранения жизней наших бойцов и защитников в течение длительного времени, так и, конечно, с переходом связана операция,
– подчеркнул он.
Юсов отметил, что эта операция подтверждает тотальную поддержку украинских Сил безопасности и обороны со стороны местного населения на временно оккупированных территориях нашего государства, которые находятся под контролем захватчиков.
В заключение он подчеркнул, что без такой массовой поддержки, отваги, самоотдачи и самопожертвования, реализация подобных операций, которая уже не первая на счету ГУР МО, была бы просто невозможна.
Что известно об операции по возвращению десантников
- Двое десантников, 1993 и 1997 годов рождения, получили серьезные ранения во время продолжающегося полномасштабного вторжения. Как следствие, эти военнослужащие не смогли вернуться на подконтрольные Украине территории, из-за чего были вынуждены прятаться. В течение полутора лет они официально объявлялись пропавшими без вести, вызывая беспокойство у своих товарищей и близких.
- В конце концов, украинская разведка получила информацию, что эти бойцы живы. Уже 28 сентября ГУР МО вместе с ВМС удалось успешно доставить их на подконтрольную Украине территорию.
- В конце концов, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что бойцам удалось остаться живым благодаря поддержке со стороны местного населения. Десантников спало спецподразделение "Ангелы".