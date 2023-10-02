Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. Він зазначив, що цьому також сприяли й українці, які перебували на тимчасово окупованих територіях, передає 24 Канал.

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Юсов висловився про операцію з повернення десантників

Представник ГУР МО наголосив, що безпосередньо надзвичайно нову інформацію розвідка від десантників не отримала. Адже джерельна база на тимчасово окупованих територіях надзвичайно широка серед різних верств населення.

Деяку інформацію підтвердили, деяку отримали нову. Але це насправді унікальна ситуація, як і сам факт збереження життів наших бійців та захисників протягом тривалого часу, так і, звичайно, з переходом пов'язана операція,

– наголосив він.

Юсов зазначив, що ця операція засвідчує тотальну підтримку українських Сил безпеки й оборони з боку місцевого населення на тимчасово окупованих територіях нашої держави, які наразі перебувають під контролем загарбників.

Наостанок він підкреслив, що без такої масової підтримки, відваги, самовіддачі й самопожертви, реалізація подібних операцій, яка вже не перша на рахунку ГУР МО, була б просто неможливою.

Що відомо про операцію з повернення десантників