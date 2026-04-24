Это не тема, которую можно "приглушить", – "Калина" о возвращении азовцев из плена

После проведения очередного обмена военнопленными заместитель командира бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Святослав "Калина" Паламар в очередной раз обратил внимание на проблему пребывания азовцев в плену.

Об этом он сообщил на странице в фейсбуке.

О чем заявил "Калина"?

Военнослужащий раскритиковал призывы не говорить публично о пленных защитниках Мариуполя. По его мнению, утверждения о том, что огласка якобы вредит обменам являются безосновательными и наоборот усложняют ситуацию.

"И еще этот абсурд: мол, враг "специально не отпускает", потому что мы говорим. Вы серьезно? Правда в том, что молчание никогда никого не спасло. Молчание – это удобство для тех, кто не хочет действовать", – написал он в публикации.

По его словам, несмотря на радость от каждого обмена военнопленными, общество не должно забывать об ответственности перед защитниками Мариуполя, поскольку проблему пленных нельзя просто "замолчать".

Азовцы – это не тема, которую можно "приглушить" и забыть со временем, как бы не хотелось некоторым. Так не будет! И больше всего утомляет даже не сложность ситуации – а эта бесконечная ложь вокруг нее,

– подчеркнул Пономарь.

Заметим, что пока нет никакой официальной информации о возвращении азовцев в рамках обмена 24 апреля 2026 года. Обычно их возвращают крайне редко и мало по сравнению с другими категориями военнопленных.

Известно, что Россия часто сознательно блокирует или ощутимо усложняет обмен именно этих военнослужащих, создавая искусственные препятствия, поэтому эта категория на самом деле является одной из самых тяжелых для освобождения из российского плена.

Когда в последний раз возвращали азовцев?

Напомним, что 11 апреля командир "Азова", бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко сообщал о возвращении не менее 12 азовцев в рамках тогдашнего обмена. Эти защитники находились в неволе более 4 лет.

Они выдержали нечеловеческое давление и страшные пытки. Друзья, я приветствую вас на родной земле. Вы – пример мужества, отваги и стальной воли. Впереди ребят ждет долгожданная встреча с близкими и реабилитация,

– писал он.

Кого вернули 24 апреля из плена?