Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на неназванного катарского чиновника. Когда состоится обмен – точно неизвестно, однако, как пишут в СМИ, в Украину вернется 9 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

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Катар объявил договоренность с Украиной и Россией об обмене детьми

Как сообщают в СМИ, в рамках договоренностей обменяют 13 детей.

Девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине, еще четверо несовершеннолетних воссоединятся со своими семьями в России,

– заявил катарский чиновник на правах анонимности.

Когда состоится обмен, в СМИ не раскрывали. Источник агентства Agence France-Presse добавляют, что говорится о 9 украинских детей в возрасте от 12 до 17 лет и 4 российских в возрасте от 2 до 7 лет.

Важно. С начала полномасштабного вторжения по меньшей мере 20 000 украинских детей были депортированы или принудительно перемещены в Россию. К сожалению, это количество может быть гораздо больше, ведь речь идет только об официально идентифицированных детей. Сейчас из рук оккупантов удалось освободить около 400 несовершеннолетних.

Ранее удалось вернуть 16-летнего юношу и 18-летнюю девушку с временно оккупированной Херсонщины. Как сообщил Александр Прокудин, с ними будут работать специалисты, которые предоставят необходимую медицинскую, психологическую, гуманитарную и социальную помощь.