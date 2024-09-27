Про це повідомляє Le Monde з посиланням на неназваного катарського чиновника. Коли відбудеться обмін – достеменно невідомо, однак, як пишуть у ЗМІ, в Україну повернеться 9 дітей віком від 12 до 17 років.

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Катар оголосив домовленість з Україною та Росією про обмін дітьми

Як повідомляють у ЗМІ, в рамках домовленостей обміняють 13 дітей.

Дев'ять неповнолітніх і один дорослий возз'єднаються зі своїми сім'ями в Україні, ще четверо неповнолітніх возз'єднаються зі своїми сім'ями у Росії,

– заявив катарський чиновник на правах анонімності.

Коли відбудеться обмін, у ЗМІ не розкривали. Джерело агентства Agence France-Presse додають, що мовиться про 9 українських дітей віком від 12 до 17 років та 4 російських віком від 2 до 7 років.

Важливо. Від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 20 000 українських дітей було депортовано або примусово переміщено до Росії. На жаль, ця кількість може бути набагато більшою, адже мовиться лише про офіційно ідентифікованих дітей. Нині з рук окупантів вдалося звільнити близько 400 неповнолітніх.

Раніше вдалося повернути 16-річного юнака та 18-річну дівчину з тимчасово окупованої Херсонщини. Як повідомив Олександр Прокудін, з ними працюватимуть спеціалісти, які нададуть необхідну медичну, психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу.