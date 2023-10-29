"Неприятное недоразумение": Минкульт осудил проведение Фестиваля европейского кино в России

Представительство Евросоюза в России объявило возвращение Фестиваля европейского кино в страну-агрессорку, где должны показать фильмы со всего континента. В Минкульте отреагировали на возмутительное сообщение.

Проведение мероприятия под слоганом "Кино объединяет!" планируется с 1 по 15 ноября. В частности, там вроде бы собираются представить даже два фильма совместного производства российских и европейских киностудий.

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Реакция МКИП на проведение фестиваля

Министерство культуры и информационной политики Украины отреагировало на заявление о возвращении Фестиваля европейского кино в страну-агрессорку. Там убеждены, что это сообщение стало лишь досадным недоразумением.

Мы ценим дружбу и партнерство наших европейских коллег, понимаем вес помощи союзнических государств в восстановлении территориальной целостности Украины и знаем, что эта помощь искренняя и осознанная. А потому считаем досадным недоразумением сообщение, распространенное Представительством Европейского Союза в РФ, о возвращении Фестиваля европейского кино в Россию,

– написало МКИП.

Минкульт убеждает, что для остановки полномасштабной агрессии против Украины важно принимать новые санкции не только в экономической сфере, но и в культуре – в том числе и в кинематографии. Там добавили, что европейское сообщество должно последовательно бороться со злом, с Россией.

От действий России страдают миллионы людей, уничтожены 835 объектов культурного наследия, 1702 объекта культурной инфраструктуры, которые имеют ценность не только для Украины, но и являются частью европейского и мирового культурного достояния. Поэтому возобновление культурного диалога со страной-агрессоркой в таких условиях недопустимо,

— подытожили в министерстве.

Что известно о возвращении мероприятия

Фестиваль европейского кино проводился в России в течение 15 лет, но эта традиция была оборвана в 2022 году в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Однако уже в этом году представительство Евросоюза в России снова выпустило анонс о проведении мероприятия.

Там планируется впервые показать киноработы 21 стран Евросоюза, таких как Бельгия, Франция, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Чехия, Дания и другие. Слоган мероприятия – "Кино объединяет!". Основная часть события будет проходить онлайн, а некоторые фильмы будут доступны для просмотра россиянам бесплатно.

Следует добавить, что, например, в Украине отменили проведение 26-го Мангеттенского фестиваля короткометражных фильмов – причиной стало возобновление показов для россиян и белорусов. Компания Arthouse Traffic разорвала отношения с организатором.