Журналисты 24 Канала, готовя материал о годе после большого обмена, пообщались с нашими военными. Защитники поделились эмоциями, которые они испытали в день обмена. Когда поняли, что больше не пленники Кремля.

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День возвращения полон эмоций

Богдан "Тавр" Кротевич отметил, что год назад у военнопленных не было выбора, кого из них обменяют.

"Ровно год назад часть из нас обменяли из российского плена. К сожалению, мы не выбирали кого менять. Когда ты находишься в плену у тебя вообще нет никаких прав. Ты не можешь решать свою судьбу, а только надеешься на помощь тех, кто на свободе. Украинский народ, наши семьи спасли нас и вернули нам наше право выбирать. Мы выбрали борьбу", – подчеркнул "Тавр".

Полковник Валерий Падитель, командир Донецкого отряда пограничников, припомнил свои эмоции. По его словам, день возвращения стал самым знаковым в его жизни. Тогда было много приятных эмоций, слов и поддержки. Руководитель ГНСУ встретил его и других пограничников.

Теперь же он ожидает дня, когда вернут домой всех его подчиненных из Донецкого гарнизона, которые до сих пор находятся в плену.

Я не видел ни одного человека, который бы что-то сказал, такое, чтобы я не понимал тех слов. Каждый, кого видел, даже далекие для меня люди, с которыми у меня была одна встреча за жизнь, говорили мне: "Мы молились за тебя, мы за тебя держали кулаки, мы верили, что ты вернешься". И это очень большая сила, я думаю, у каждого украинца, имеющего силу мысли, силу воли и веру, которая держит тебя там. И сейчас я стараюсь так же поступать для своих ребят. Каждый день молюсь, чтобы они вернулись,

– отмечает Падитель.

Юлия Горошанская, командир роты разведчиков, также 21 сентября 2022 вернулась домой. Она вспомнила, что эмоции того дня были самыми яркими в ее жизни. Девушке постоянно хотелось плакать от счастья.

Следующие дни была повышена возбудимость, чувствительность, ощущение нереальности происходящего. От избытка чувств почти никто не мог спать,

– вспоминает Юлия.

В течение следующего года после освобождения из плена она занималась физическим и ментальным восстановлением. Защитница общалась с родными и уделяла себе время. Она не уверена, что смогла полностью восстановиться. Несмотря на это, убеждена, что готова действовать дальше.

Напомним, что для возвращения из плена более 200 украинских защитников, украинская сторона отдала Кремлю кума Путина Виктора Медведчука.