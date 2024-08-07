Именно таким Буданов очертил собственное видение победы в войне с Россией. В частности, разведчик акцентировал на необходимости восстановления территориальной целостности Украины до границ 1991 года, что включает возвращение всех оккупированных территорий.

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Мое видение победы в этой войне: полное восстановление территориальной целостности, выход на границы 1991 года, потому что большего будет сложно достичь. Надеюсь, что это обязательно приведет к определенным процессам внутри России,

– отметил Буданов.

Возвращение к границам 1991 года

Глава ГУР считает, что решение вопроса российско-украинской войны будет происходить комбинированным путем.

"Комбинация военной силы, давления открытой и, самое главное – скрытой дипломатии, а также некоторых других факторов", – отметил Кирилл Буданов.