Саме таким Буданов окреслив власне бачення перемоги у війні з Росією. Зокрема, розвідник акцентував на необхідності відновлення територіальної цілісності України до кордонів 1991 року, що включає повернення всіх окупованих територій.

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Моє бачення перемоги у цій війні: повне відновлення територіальної цілісності, вихід на кордони 1991 року, бо більшого буде складно досягти. Сподіваюся, що це обов'язково приведе до певних процесів всередині Росії,

– зазначив Буданов.

Повернення до кордонів 1991 року

Очільник ГУР вважає, що розв'язання питання російсько-української війни буде відбуватися комбінованим шляхом.

"Комбінація військової сили, тиску відкритої та, найголовніше – прихованої дипломатії, а також деяких інших факторів", – зазначив Кирило Буданов.