Тому, боротьба проти ворога є "внеском у майбутнє". Він наголосив, що Росія вже проводила підрахунки, на скільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни.

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Чи надовго Україні вистачить людей для ведення війни

Деякі люди трохи налякані, трохи невпевнені, бо їм, ймовірно, повністю та належним чином не пояснили, що служба в українській армії не вирок, а честь і нові можливості. Так, це обов’язок, рутина, ризик, але водночас це і є справжня свобода – захист своєї держави, служба своїй нації. Це внесок і у власне, і у загальне вільне майбутнє. Альтернатива цьому – російське рабство,

– заявив Кирило Буданов.

Очільник розвідки визнав, що ймовірно, військове керівництво припустилося помилок у комунікації із суспільством. Однак, за його словами, наразі вони виправляються. Тож вважати, що в Україні закінчився людський ресурс, на думку посадовця, неправильно.

"Росія проводила підрахунки, на скільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни. Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року", – пояснив він. Однак це ще не все.

У разі зниження порогу до 16 років, а такий варіант країна-агресорка розглядала, то війна зможе тривати до 2044 року. Втім, як каже Буданов, це тільки російські розрахунки, на противагу ворогу Україна цінує життя своїх громадян.

Та і навряд чи хтось зможе воювати до 2044 року, а до 2060-го й поготів. Тут справа передусім в економіці – жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Але якщо Україна витрачає на ведення війни здебільшого не зовсім свої кошти, то Росія – власні, і ворог це теж чітко розуміє,

– додав глава ГУР МО.

Також він вважає, що невдовзі інтенсивність боїв має піти на спад. Йдеться, як акцентував генерал-лейтенант, про період до 2 місяців, адже тривалий час будь-яка сторона війни не може невпинно атакувати. Водночас Київ готується до наступних наступів російських загарбників.