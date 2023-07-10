Ультранационалисты России обвиняют Кремль в том, что он "доверил Турции" содержание защитников Мариуполя.

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Как в России реагируют на возвращение командиров

Ранее российские ультранационалисты постоянно критиковали согласие Москвы включить защитников "Азовстали" в предварительные обмены пленными, ведь Кремль изображает их как "нацистов" и "террористов". А то, что боевые командиры вернулись из Турции, еще больше их разозлило. Они ведь верили, что они будут оставаться там до окончания войны.

Кроме этого, один из российских "военнослужащих" после этого написал, что это якобы "подрывает" стремление России "денацифицировать" Украину. Другой открыто заявляет, что Россия не должна полагаться на Турцию в соблюдении соглашения, ведь Стамбул является "историческим врагом" России.

Еще один, близкий к Кремлю "военкор" заявил, что Россия могла бы избежать увольнения украинских командиров, если бы не согласилась на первоначальный обмен военнопленными в 2022 году. Другие же кричат о том, что Россию "вновь ввели в заблуждение" и обвиняют в этом Кремль, отдавшему приоритет Виктору Медведчуку.

Казалось бы, ниже уже некуда: моральное состояние российских военных опущено в очередной раз

Так, еще один российский телеграмм-канал, поддерживающий войну против Украины, утверждает, что возвращение командиров обороны Азовстали повлекло за собой "крайнее возмущение" российских военных на передовой и повлекло "колоссальный ущерб" их морально-психологическому состоянию. И вообще, что освобождение "азовцев" является одним из многих инцидентов, раскалывающих российское общество.

В общем, уже сложно подсчитать глубину, на которую опущено морально-психологическое состояние оккупантов.

Напомним, в субботу 8 июня в Украине из Турции вернулись:

Денис "Редис" Прокопенко – командир "Азова"; Святослав "Калина" Пономарь – его заместитель; Сергей "Волина" Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты; Олег "Алис" Хоменко – старший офицер "Азова"; Денис Шлега – полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады оперативного назначения.