Ультранаціоналісти Росії яро звинувачують Кремль у тому, що він "довірив Туреччині" утримання захисників Маріуполя.

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Як у Росії реагують на повернення командирів

Раніше російські ультранаціоналісти постійно критикували згоду Москви включити захисників "Азовсталі" в попередні обміни полоненими, адже Кремль зображує їх як "нацистів" та "терористів". А те, що бойові командири повернулись з Туреччини ще більше їх розлютило. Адже вони вірили, що вони залишатимуться там до закінчення війни.

Крім цього, один з російських "військкорів" після цього написав, що це нібито "підриває" прагнення Росії "денацифікувати" Україну. Інший відкрито заявляє, що Росія не мала б покладатися на Туреччину в дотриманні угоди, адже Стамбул є "історичним ворогом" Росії.

Ще один, близький до Кремля "військкор" заявив, що Росія могла б уникнути звільнення українських командирів, якби не погодилася на первинний обмін військовополоненими у 2022 році. Інші ж кричать про те, що Росію "знову ввели в оману" і звинувачують в цьому Кремль, який віддав пріоритет Віктору Медведчуку.

Здавалося б, нижче вже нікуди: моральний стан російських військових вкотре опущений

Так, ще один російський телеграм-канал, який підтримує війну проти України, стверджує, що повернення командирів оборони Азовсталі спричинило "крайнє обурення" російських військових на передовій та спричинило "колосальну шкоду" їхньому морально-психологічному стану. І загалом, що звільнення "азовців" є одним із багатьох інцидентів, які розколюють російське суспільство.

Загалом вже складно підрахувати глибину, на яку опущений морально-психологічний стан окупантів.

Нагадаємо, у суботу 8 червня в Україну з Туреччини повернулись:

Денис "Редіс" Прокопенко – командир "Азову"; Святослав "Калина" Паламар – його заступник; Сергій "Волина" Волинський – виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти; Олег "Аліс" Хоменко – старший офіцер "Азова"; Денис Шлега – полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади оперативного призначення.