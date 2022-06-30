В Британии считают реалистичным, что Украина отвоюет все оккупированные территории

Вооруженные Силы Украины продолжают оказывать решительное сопротивление российским оккупантам. Освобождение всех украинских территорий в пределах международно признанных границ является лишь вопросом времени.

В Великобритании считают, что Украина сможет отвоевать все свои территории, в том числе временно оккупированные россиянами Крым и Донбасс. Об этом заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс в эфире радиовещания BBC. Схожую перспективу оценил глава британского правительства Борис Джонсон, отвечая на вопросы журналистов в Мадриде.

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Лиз Трасс о перспективе деоккупации всех территорий Украины

Глава МИД Великобритании подчеркнула, что все территории Украины, которые захватила Россия, незаконно оккупированы. Поэтому, по ее словам, россиян просто необходимо вытеснить со всех этих территорий.

Журналисты BBC спросили британскую министерку, верит ли правительство Великобритании, что Украина сможет деоккупировать все свои территории в пределах обозримого промежутка времени, на что должностная женщина ответила:

Это реалистично, и именно поэтому мы предоставляем (Украине – ред. 24 канал) дополнительную летальную военную помощь,

– подчеркнула Лиз Трасс.

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Комментарий Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинские власти имеют реалистичный план, способный изменить течение войны. Этим планом Украина поделилась со своими партнерами. Глава британского правительства отметил, что оптимистично оценивает объявленные Владимиром Зеленским планы победить Россию уже в этом году.

Я ездил в Украину перед тем, как начался ряд этих саммитов, именно для того, чтобы понять, каково видение Зеленского и украинской власти. И они действительно видят путь, как изменить динамику войны в этом году , даже в ближайшие месяцы. И поэтому теперь важно помогать вам (Украина – ред. 24 канал) насколько мы можем, чтобы Украина удержалась,

– заявил Джонсон.

К слову, британский премьер подчеркнул необходимость поставлять Украине новое вооружение и отметил, как украинцы эффективно учатся использовать западные ракетные системы залпового огня.

Я считаю, что у Украины есть то, что необходимо, чтобы отбросить Россию на границы, где они были до 24 февраля 2022 года. А это именно тот результат, которого, по словам Владимира Зеленского, он планирует достичь (до конца этого года – ред. 24 канал),

– заявил Борис Джонсон.

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