Сейчас под оккупацией России находятся части 5 украинских областей и Крым. В интервью le Parisien глава государства рассказал, как Украина планирует возвращать утраченные территории, передает 24 Канал.

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Что заявил Зеленский

Президент признал, что де-факто эти территории находятся под контролем россиян.

"У нас нет сил, чтобы вернуть их", – подытожил политик.

По его словам, Украина может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое должно заставить Путина сесть за стол переговоров.

В то же время президент указал на мягкость позиции Запада в отношении России. "Нам нужны сильная Америка и сильная Европа, чтобы оказать давление на Путина и остановить эту войну", – подчеркнул он.

К слову, Зеленский отверг идею окончательного отказа от Донбасса и Крыма, поскольку это запрещено Конституцией. Ранее президент допускал вступление в НАТО частью Украины, которая контролируется легитимным правительством. В то же время приглашение в Альянс наше государство должно получить в международно признанных границах.

Напомним, что президент США Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине как можно скорее, заставив Зеленского и Путина к мирному соглашению. В СМИ проанализировали, каким может быть мирный план республиканца на основании заявлений его советников. Вероятно, он будет предусматривать отказ Украины от НАТО и прекращение огня на линии соприкосновения. Оккупированные территории останутся под Россией, однако Киев не должен будет официально отказываться от них.

В Офисе президента заметили, что какого-то конкретного документа мирного соглашения у Трампа еще нет.

Заметим, что избранному президенту США задали вопрос о том, должна ли Украина сдать свои территории России.

В свою очередь Зеленский заметил, что Трамп знает о нежелании Украины замораживать войну и понимает, что это опасно.