Об этом он рассказал в интервью для Kyodo News, сообщает 24 Канал.

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Как Украина может вернуть Крым

Зеленский отметил, что должно быть справедливое окончание войны, в частности четкие гарантии безопасности для Украины.

Мы должны сделать так, чтобы Украина в сильной позиции приступила к дипломатическому урегулированию. У нас не хватает сил вернуть Крым, нашей армии сегодня недостаточно сил. Да, нужно находить пути дипломатические, но только после того, когда мы знаем, что мы настолько сильны, что они (россияне – 24 Канал) не вернутся снова с агрессией,

– подчеркнул президент.

При этом Зеленский отметил, что Украина рано или поздно вернет себе территории, которые оккупировала страна-агрессор.

"Но Путин должен знать, что на все наши земли мы вернемся. И желательно вернуться дипломатическим путем, потому что это уменьшает жертвы. Но Крым стратегический не только для нас, он стратегический в принципе для мира. Тот, кто контролирует Крым – контролирует безопасность в Черном море", – отметил президент.