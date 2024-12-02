Про це він розповів у інтервʼю для Kyodo News, повідомляє 24 Канал.

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Як Україна може повернути Крим

Зеленський зазначив, що повинно бути справедливе закінчення війни, зокрема чіткі гарантії безпеки для України.

Ми повинні зробити так, щоб Україна в сильній позиції приступила до дипломатичного врегулювання. У нас не вистачає сил повернути Крим, нашій армії сьогодні недостатньо сил. Так, потрібно знаходити шляхи дипломатичні, але тільки після того, коли ми знаємо, що ми настільки сильні, що вони (росіяни – 24 Канал) не повернуться знову з агресією,

– наголосив президент.

При цьому Зеленський зазначив, що Україна рано чи пізно поверне собі території, які окупувала країна-агресорка.

"Але Путін має знати, що на всі наші землі ми повернемося. І бажано повернутися дипломатичним шляхом, тому що це зменшує жертви. Але Крим стратегічний не тільки для нас, він стратегічний у принципі для світу. Той, хто контролює Крим – контролює безпеку в Чорному морі", – зазначив президент.