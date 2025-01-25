Встреча состоялась в здании областной военно-гражданской администрации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Как прошла встреча моряков с родными

Украинская разведка опубликовала трогательные кадры встречи освобожденных из плена моряков со своими семьями. Один из освобожденных пленных Виталий говорит, что до сих пор не осознает, что уже дома.

Очень благодарен всем причастным, а особенно представителям Главного управления разведки. Они первыми вышли на связь с нами. после этого разговора уже не было ни сомнений, ни страха – о нас знают, нас вернут,

– рассказывает Виталий.

В свою очередь представитель ГУР Минобороны Украины Ольга Мосьондз во время встречи моряков в Одесской ОГА отметила, что возвращение является результатом слаженной длительной работы большого количества людей.

"Спецоперация реализована по поручению Президента Украины и благодаря всесторонней поддержке Королевского Офиса Султаната Оман", – добавила чиновница. В ГУР МО также показали кадры встречи моряков с родными и близкими.

Родные встретили спасенных из плена моряков / Фото ГУР МО

Напомним, 23 января стало известно, что МИД Украины и ГУР провели успешную операцию по освобождению трех украинских моряков, которые находились в плену йеменских хуситов. Они находились в неволе с ноября 2023 года.