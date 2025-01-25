Зустріч відбулася в будівлі обласної військово-цивільної адміністрації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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Як пройшла зустріч моряків з рідними

Українська розвідка опублікувала зворушливі кадри зустрічі звільнених з полону моряків зі своїми сім'ями. Один зі звільнених полонених Віталій каже, що досі не усвідомлює, що вже вдома.

Дуже вдячний усім причетним, а особливо представникам Головного управління розвідки. Вони першими вийшли на зв'язок з нами. після цієї розмови вже не було ані сумнівів, ані страху – про нас знають, нас повернуть,

– розповідає Віталій.

Своєю чергою представниця ГУР Міноборони України Ольга Мосьондз під час зустрічі моряків в Одеській ОДА зазначила, що повернення є результатом злагодженої тривалої роботи великої кількості людей.

"Спецоперацію реалізовано за дорученням Президента України та завдяки всебічній підтримці Королівського Офісу Султанату Оман", – додала посадовиця. У ГУР МО також показали кадри зустрічі моряків з рідними та близькими.

Рідні зустріли врятованих з полону моряків / Фото ГУР МО

Нагадаємо, 23 січня стало відомо, що МЗС України та ГУР провели успішну операцію зі звільнення трьох українських моряків, які перебували в полоні єменських хуситів. Вони перебували у неволі з листопада 2023 року.