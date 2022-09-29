Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны. ️Возвращение украинских защитников стало возможным благодаря оперативной работе на оккупированной территории.

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Украинским бойцам помогали местные жители

Украинские разведчики получили информацию, что в одном из оккупированных городов на Востоке Украины скрываются трое украинских военнослужащих бригады морской пехоты – двое мужчин и женщина.

В марте во время боевых действий мужчины получили ранения. Поэтому их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную ВСУ территорию. Все трое бойцов были вынуждены скрываться в зоне оккупации.

Продержаться в течение 6 месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые предоставляли воинам лекарства и продукты питания,

– рассказали в разведке.

Для возвращения защитников подразделения ГУР МО, ГБР, НАБУ и Национальной полиции провели оперативную комбинацию по эвакуации, в результате которой украинские морпехи смогли покинуть оккупированную территорию.

Все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу

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