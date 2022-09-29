Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони. ️Повернення українських захисників стало можливим завдяки оперативній роботі на окупованій території.
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Українським бійцям допомагали місцеві мешканці
Українські розвідники отримали інформацію, що в одному з окупованих міст на Сході України переховуються троє українських військовослужбовців бригади морської піхоти – двоє чоловіків та жінка.
В березні під час бойових дій чоловіки отримали поранення. Тому їхня група не змогла самостійно повернутися на підконтрольну ЗСУ територію. Всі троє бійців були змушені переховуватись в зоні окупації.
Протриматись протягом 6 місяців вони змогли завдяки патріотизму місцевих мешканців, які надавали воїнам ліки та харчові продукти,
– розповіли у розвідці.
Для повернення захисників підрозділи ГУР МО, ДБР, НАБУ та Національної поліції провели оперативну комбінацію з евакуації, внаслідок якої українські морпіхи змогли залишити окуповану територію.
Наразі всі троє перебувають на підконтрольній Україні території та мають намір повернутися до своєї частини, аби продовжити військову службу
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