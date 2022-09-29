Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він пояснив, що там є автодорожнє сполучення, не грунтова дорога, а саме з твердим покриттям. А це важливо для військових.

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Експерт зауважив, що зараз пішов сезон дощів і російські танки застрягають в багнюці, окопуються, як свині, та сидять там.

За його словами, якщо ця дорога буде захоплена нашими військовими або буде потужно прострілюватися, то угрупування, яке там оточене, не буде забезпечене їжею, боєприпасами та пальним.

Також вони не зможуть вивозити поранених, привозити резерви, тому оборона розвалиться. Ми бачимо, що вже до цього йде. І вони ризикують здати нам в полон велике угрупування своїх бійців,

– заявив Ступак.

Він додав, що це буде класний профіт для нас, і Україна зможе одночасно використати їх та обміняти на наших захисників з "Азовсталі", які зараз в полоні.

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