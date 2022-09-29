Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він пояснив, що там є автодорожнє сполучення, не грунтова дорога, а саме з твердим покриттям. А це важливо для військових.
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Експерт зауважив, що зараз пішов сезон дощів і російські танки застрягають в багнюці, окопуються, як свині, та сидять там.
За його словами, якщо ця дорога буде захоплена нашими військовими або буде потужно прострілюватися, то угрупування, яке там оточене, не буде забезпечене їжею, боєприпасами та пальним.
Також вони не зможуть вивозити поранених, привозити резерви, тому оборона розвалиться. Ми бачимо, що вже до цього йде. І вони ризикують здати нам в полон велике угрупування своїх бійців,
– заявив Ступак.
Він додав, що це буде класний профіт для нас, і Україна зможе одночасно використати їх та обміняти на наших захисників з "Азовсталі", які зараз в полоні.
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Яка ситуація в Лимані: останні новини
- Інститут вивчення війни (США) повідомив, що українські війська зміцнюють свої позиції поблизу Лимана на Донеччині, поступово звільняючи прилеглі до нього населені пункти.
- Наразі там точаться запеклі бої, але невдовзі українська армія зможе взяти угруповання російських окупантів в оперативне оточення. Для цього необхідно повністю перерізати їм логістичні артерії.
- Військовий експерт Олександр Мусієнко каже, що на сьогодні немає об'єктивних причин, чому російські військові залишаються поблизу Лимана. Все йде до того, що ЗСУ оточать підрозділи окупантів. Схоже, росіянам у Лимані наказали "стояти до останнього".
- Водночас військовий експерт Роман Світан зазначив, що Лиман "аж проситься" в оточення. Мовляв, з півдня він затиснутий водною перешкодою, там протікає Сіверський Донець, а праворуч річки – потужне угруповання ЗСУ.
- Експерти припускають, що місто можуть звільнити від ворога вже за декілька наступних днів. Таку думку висловив австрійський аналітик Том Купер. Адже 27 вересня наші воїни деокупували Новоселівку, що поблизу Лимана.