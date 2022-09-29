Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он пояснил, что там есть автодорожное сообщение, не грунтовая дорога, а именно с твердым покрытием. А это важно для военных.
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Эксперт отметил, что сейчас пошел сезон дождей и российские танки застревают в грязи, окапываются, как свиньи, и сидят там.
По его словам, если эта дорога будет захвачена нашими военными или будет мощно простреливаться, то группировка, которая там окружена, не будет обеспечена едой, боеприпасами и топливом.
Также они не смогут вывозить раненых, привозить резервы, поэтому оборона развалится. Мы видим, что уже к этому идет. И они рискуют сдать нам в плен крупную группировку своих бойцов,
– заявил Ступак.
Он добавил, что это будет классный профит для нас, и Украина сможет одновременно использовать их и обменять на наших защитников с "Азовстали", которые сейчас в плену.
Ступак рассказал о котле в Лимане для оккупантов: видео
Какова ситуация в Лимане: последние новост
- Институт изучения войны (США) сообщил, что украинские войска укрепляют свои позиции вблизи Лимана в Донецкой области, постепенно освобождая прилегающие к нему населенные пункты.
- Сейчас там идут ожесточенные бои, но вскоре украинская армия сможет взять группировку российских оккупантов в оперативное окружение. Для этого необходимо полностью перерезать им логистические артерии.
- Военный эксперт Александр Мусиенко говорит, что на сегодня нет объективных причин, почему российские военные остаются вблизи Лимана. Все идет к тому, что ВСУ окружат подразделения оккупантов. Похоже, россиянам в Лимане приказали "стоять до последнего".
- В то же время военный эксперт Роман Свитан отметил, что Лиман "аж просится" в окружение. Мол, с юга он зажат водной преградой, там протекает Северский Донец, а справа реки – мощная группировка ВСУ.
- Эксперты предполагают, что город могут освободить от врага уже через несколько следующих дней. Такое мнение высказал австрийский аналитик Том Купер. Ведь 27 сентября наши воины деоккупировали Новоселовку, что вблизи Лимана.