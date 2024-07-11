Лидер партии "ХСС" Маркус Зедер также заявил, что украинские беженцы не должны автоматически получать социальную помощь в Германии. Напомним, что ранее Ольга Стефанишина заявляла о том, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин из-за границы.

Смотрите также США и Германия сорвали операцию России, целью которой было убийство гендиректора Rheinmetal, – CNN

Будет ли Германия возвращать военнообязанных украинцев

Германия готова помочь Украине вернуть военнообязанных мужчин, если Украина обратится с соответствующей просьбой. С такой инициативой выступил Зедера.

Он заявил, что правительство, если его возглавит ХДС/ХСС, будет готов высылать украинцев призывного возраста по просьбе со стороны Украины.

Зедер также выступил против автоматического предоставления украинским беженцам права на получение социальной помощи в Германии. По его словам, партия с самого начала была скептически настроена относительно этого вопроса.

Издание объясняет, что украинские беженцы, которые сбежали в Германию, получают социальную помощь как граждане, а не как искатели убежища, что вызывает определенные обсуждения в политических кругах Германии.

Напомним, что в апреле глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у украинцев в Польше есть обязательства перед своим государством. Он добавил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.