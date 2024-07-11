Лідер партії "ХСС" Маркус Зедер також заявив, що українські біженці не повинні автоматично отримувати соціальну допомогу в Німеччині. Нагадаємо, що раніше Ольга Стефанішина заявляла про те, що Україна не буде примусово повертати чоловіків з-за кордону.

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Чи буде Німеччина повертати військовозобов'язаних українців

Німеччина готова допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків, якщо Україна звернеться з відповідним проханням. Із такою ініціативою виступив Зедера.

Він заявив, що уряд, якщо його очолить ХДС/ХСС, буде готовий висилати українців призовного віку на прохання з боку України.

Зедер також виступив проти автоматичного надання українським біженцям права на отримання соціальної допомоги в Німеччині. За його словами, партія з самого початку була скептично налаштована щодо цього питання.

Видання пояснює, що українські біженці, які втекли до Німеччини, отримують соціальну допомогу як громадяни, а не як шукачі притулку, що викликає певні обговорення у політичних колах Німеччини.

Нагадаємо, що у квітні голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що в українців у Польщі є зобов'язання перед своєю державою. Він додав, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.