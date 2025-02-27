Такое мнение 24 Канала выразил эксминистр МИД Владимир Огрызко, заметив, что следует ситуацию нужно оценивать со здравым смыслом. Владимир Путин никогда не согласится и не сдержит дипломатические соглашения.

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Единственный путь возвращения оккупированных территорий

По словам эксминистра МИД, оккупированные территории Украины дипломатическим путем вернуть невозможно. Все, кто в это верят и продвигают эту идею– не осознают реальную ситуацию.

Именно как дипломат, я говорю довольно искренне– освобождение территорий будет только военным путём. При жизни военного преступника, которого называют Путиным, другого варианта не будет,

– подчеркнул Огрызко.

Он добавил, что сейчас есть "приятные намеки" на то, что Украина медленно этот план реализует– говорится о возобновлении ударов по временно оккупированному Крыму, а также продолжение ударов по критической инфраструктуре россиян в Ростовской области и Краснодарском крае.

Любопытно! На линии фронта сейчас также происходят изменения– украинские военные 26 февраля уволили Котлино на Покровском направлении. Ранее ВСУ также выбили окупантов из села Песчаное.

К слову, министр обороны США Пит Гегсет не исключает возможности возвращения украинских территорий, которые Россия оккупировала после 2022 года. Однако будущее украинских границ будут решать именно на переговорах с участием лидеров Украины, России и, вероятно, Европы.