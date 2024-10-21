Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил об условиях, с которыми сталкиваются украинцы в российских лагерях, передает 24 Канал. Среди них пытки, унижения и голод.

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Зеленский отметил, что удалось вернуть домой 3767 украинцев. Большинство из них нуждается в длительном лечении и реабилитации. Россия продолжает незаконно удерживать тысячи украинцев и принудительно переселять детей.

Президент призвал мировое сообщество объединить усилия для освобождения всех украинцев, находящихся в российском плену.

Вместе со всеми в мире, кто уважает человеческую жизнь, должны сделать все, чтобы освободить каждого и каждую. Рассчитываем на помощь Ватикана и всех наших партнеров!

– подчеркнул он.

Напомним, 19 октября из плена вернулось 95 украинцев. Из них нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и другие представители Сил безопасности и обороны.

До этого, 10 октября погибла журналистка Виктория Рощина. Ее тело не вернули в рамках обмена 18 октября.