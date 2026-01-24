Возвращение после СЗВ без уголовных последствий возможно: какие условия и что делать
- Вернуться на службу после самовольного оставления части без уголовных последствий возможно только при определенных условиях, таких как первое нарушение, добровольное возвращение, подачи ходатайства и письменное согласие командира.
- Процедура возвращения включает подачу рапорта через приложение "Армия+", получения согласия командира и прибытия в Военную службу правопорядка; если правонарушение внесено в ЕРДР, решение принимает суд.
Вернуться на службу после самовольного оставления части без уголовных последствий возможно, но только при четко определенных законом условиях. В таких делах суд всегда смотрит не формально, а по сути: почему военнослужащий ушел из части и что он сделал после того, как вернулся.
О юридических нюансах возвращения после СЗЧ рассказали в Херсонском ТЦК и СП.
Как вернуться после СЗЧ без уголовных последствий?
Один из самых распространенных мифов заключается в том, что за СЗЧ предусмотрена только дисциплинарная или административная ответственность. На самом деле в условиях военного положения все иначе. Самовольное оставление службы является уголовным преступлением.
Верховный Суд четко сформулировал позицию: если военнослужащий отсутствует более 10 суток, это образует состав преступления по части пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины. Санкция серьезная – от 5 до 10 лет лишения свободы. И эта норма одинаково касается как мобилизованных, так и контрактников.
В то же время закон предусматривает возможность избежать уголовной ответственности. Но это не "автомат", а исключение, который работает только, если одновременно выполнены следующие условия:
- СЗЧ совершено впервые;
- лицо добровольно возвращается на службу;
- подано ходатайство следователю, прокурору или суду;
- есть письменное согласие командира воинской части.
Важно понимать, что времени на размышления почти нет. Верховная Рада уже поддержала в первом чтении законопроект, который может существенно ограничить применение этих смягчающих положений. Промедление может означать потерю шанса воспользоваться действующими нормами.
Процедура возвращения на службу в целом одинакова – независимо от того, планирует ли человек вернуться в свое подразделение, или быть зачисленным в другое.
Самый простой путь сегодня – через приложение "Армия+". Военнослужащий подает рапорт о намерении вернуться, получает письменное согласие командира, после чего прибывает в Военную службу правопорядка. Далее командир принимает решение о восстановлении на службе, и если речь идет о первом случае СЗЧ, оно обычно является положительным.
Если же информация о правонарушении уже внесена в ЕРДР, процедура становится более формализованной. При участии адвоката подается ходатайство о возвращении на службу, материалы передаются в суд, и именно суд решает вопрос об освобождении от уголовной ответственности. В случае положительного решения военнослужащего восстанавливают на службе.
Отдельно стоит отметить: если самовольное оставление продолжалось менее 3 суток, уголовное производство вообще не открывается. Но во всех других случаях действовать нужно быстро, осознанно и в рамках закона, отмечают в ТЦК.
Сколько военных в СЗЧ?
Сырский объяснил, что среди основных причин СЗЧ является болезненный процесс адаптации военнослужащего в армии и нарушения командиров и работников ТЦК.
Главнокомандующий признал, что цифры по СЗЧ растут, но не назвал количество.