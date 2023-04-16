Ролик опубликовала руководитель Центрального представительства Координационного Штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак.

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Герой ждал разговора с любимой 5 месяцев

Юлия Приймак опубликовала видео звонка освобожденного из российского плена защитника своей возлюбленной.

Как я рад тебя видеть. Я мечтал об этом все 5 месяцев,

– улыбаясь, говорит военный.

После разговора он показал руководительнице Центрального представительства Коордштаба письмо от девушки и их совместное счастливое фото.

Смотрите видео разговора защитника с любимой

Стоит прочесть Пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 защитников

Кратко о Пасхальном обмене пленными

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что из числа 130 возвращенных 16 апреля защитников 48 ранее считались пропавшими без вести. У части бойцов – ранения, многочисленные контузии и утраченные конечности.

В частности, домой удалось вернуть двух родных братьев. Они защищали Украину от окупантов вблизи Бахмута. Самому старшему из освобожденных защитников – 58 лет, а самому младшему – 21.

Все освобожденные из русского плена защитники – рядовые и сержанты. Большинство из них противостояли врагу на Бахмутском и Соледарском направлениях. Также домой вернулись защитники, воевавшие в Запорожье, Херсоне и Луганщине. Среди бойцов: