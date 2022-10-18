Украинские защитницы не смогли сдержать слез, когда пели гимн. Соответствующее видео опубликовал Координационный штаб по обращению с военнопленными.

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Как освобожденные из плена украинки спели гимн

На опубликованном видео можно увидеть, как освобожденные из российского плена женщины едут по дороге и поют украинский гимн. Затем они стали обнимать своих родных и знакомых, вытирая слезы счастья, потому что они уже на своей земле.

После этого защитницы снова спели гимн в автобусе, положив руки на сердце.

Кстати, этот обмен был примечателен тем, что среди освобожденных одни женщины.

Освобожденные защитницы поют гимн Украины: смотрите видео

Что известно об освобождении украинок

Как стало известно, удалось освободить 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицерок, 85 – рядовых и сержанток, а еще 12 гражданских. Женщин встречали их близкие.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что это первый совершенно женский обмен. Он передал освобожденным украинкам благодарность от президента Владимира Зеленского за стойкость и веру.

Кстати, Ермак сообщил, что это был нервный обмен. Так, домой вернули:

35 защитниц из ВСУ,

32 – ВМС,

12 – ТРо,

8 – НГУ,

5 – ДССТ,

4 – ГНСУ,

12 – гражданских.

Кроме того, из российского плена вернули Викторию Обидину — медика, которую во время эвакуации из "Азовстали" разлучили с дочерью Алисой. Детский омбудсмен Николай Кулеба рассказал, что совсем скоро Виктория обнимет свою Алису, которая после эвакуации находилась у родственников в Запорожье.

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