Українські захисниці не змогли стримати сліз, коли співали гімн. Відповідне відео опублікував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Як звільнені з полону українки заспівали гімн

На опублікованому відео можна побачити, як звільнені з російського полону жінки їдуть дорогою та співають український гімн. Потім вони почали обіймати своїх рідних і знайомих, витираючи сльози щастя, бо вони вже на своїй землі.

Після цього захисниці знову заспівали гімн в автобусі, поклавши руки на серце.

До речі, цей обмін був прикметний тим, що серед звільнених – самі жінки.

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Що відомо про звільнення українок

Як стало відомо, вдалось звільнити 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерок, 85 – рядових та сержанток, а ще 12 цивільних. Жінок зустрічали їхні близькі.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що це перший цілковито жіночий обмін. Він переказав звільненим українкам подяку від президента Володимира Зеленського за стійкість і віру.

До речі, Єрмак повідомив, що це був нервовий обмін. Так, додому повернули:

35 захисниць із ЗСУ,

32 – ВМС,

12 – ТРо,

8 – НГУ,

5 – ДССТ,

4 – ДПСУ,

12 – цивільних.

Крім того, з російського полону повернули Вікторію Обідіну — медикиню, яку під час евакуації з "Азовсталі" розлучили з донькою Алісою. Дитячий омбудсмен Микола Кулеба розповів, що зовсім скоро Вікторія обійме свою Алісу, яка після евакуації перебувала в родичів у Запоріжжі.

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