Возвращение Коломойскому или щедрая компенсация: какие риски есть перед "Приватбанком"

Сейчас существует реальный риск, что по решению суда "ПриватБанк" могут вернуть его бывшим собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Эта ситуация может иметь крайне негативные последствия.

Другая угроза – щедрая компенсация бывшим собственникам, об этом заявил председатель правления банка Петр Крумханзл, пишет The Financial Times.

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Он пояснил, что Верховная Рада может принять законопроект о выведенных с рынка банках в варианте, который даст право бывшим акционерам "ПриватБанка" на "щедрую компенсацию".

Глава правления банка считает, что все это может привести к кризису отказа МВФ предоставить кредитную линию. По его словам, основной вред принесет не финансовый удар, а подрыв доверия к новому правительству Украины.

Если риторика изменится и позиция МВФ станет отрицательной, то многие инвесторы фактически начнут выводить вложенные в страну деньги,

– сказал Крумханзл.

Он отметил, что сегодня Игорь Коломойский подал около 800 исков в украинские суды по делу "ПриватБанка". Крумханзл также не уверен в том, что Зеленский не имеет правильной картины ситуации, поскольку все его представления исходят от его окружения.

Национализация "Приватбанка": основное

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк .

. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем 155 миллиардов гривен .

. Бывшие собственники банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решения о национализации "Приватбанка".

В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это ришение. Сейчас по делу "Приватбанка" продолжается более 600 судов различного уровня.

15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова. Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. Судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.