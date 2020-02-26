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      Повернення Коломойському або щедра компенсація: які ризики є перед "Приватбанком"

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      Глава "Приватбанку" назвав реальним ризик повернення банку Коломойському / Getty images

      Наразі існує реальний ризик, що за рішенням суду "ПриватБанк" можуть повернути його ексвласникам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Ця ситуація може мати вкрай негативні наслідки.

      Інша загроза – щедра компенсація ексвласникам, про це заявив голова правління банку Петро Крумханзл, пише The Financial Times.

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      Він пояснив, що Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про виведені з ринку банки у варіанті, який дасть право колишнім акціонерам "ПриватБанку" на "щедру компенсацію".

      Глава правління банку вважає, що все це може призвести до кризи відмови МВФ надати кредитну лінію. За його словами, основної шкоди не принесе фінансовий удар, а підрив довіри до нового уряду України.

      Якщо риторика зміниться і позиція МВФ стане негативною, то багато інвесторів фактично почнуть виводити вкладені в країну гроші, – сказав Крумханзл.

      Він зазначив, що сьогодні Ігор Коломойський подав близько 800 позовів в українські суди у справі "ПриватБанку". Крумханзл також не впевнений у тому, що Зеленський має правильної картини ситуації, оскільки всі його уявлення виходять від його оточення.

      Націоналізація "Приватбанку": основне

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
      • Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку".
      • У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.Наразі у справі "Приватбанку" триває понад 600 судів різного рівня.

      15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова. Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. Судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

       

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики
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