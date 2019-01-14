Возвращение России в ПАСЕ: известна причина поездки главы МИД Германии в Страсбург

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас 15 января посетит с визитом Страсбург. В частности, там политик обсудит вопрос восстановления членства России в Совете Европы.

Об этом заявила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, пишет "Укринформ".

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"Министр Маас среди прочего встретится с генеральным секретарем Европейского Совета Турбйорном Ягландом, с которым обсудит, в том числе, членство России в СЕ и возможные пути решения ситуации", – сказала Адебар.

Кроме того, у Мааса запланирована встреча с президентом Европейского Парламента Антонио Таяни, руководством и комитетом по внешнеполитическим делам ЕП. Политики также обсудят Brexit, будущие европейские выборы, а также председательства Германии в Совете Европы в 2020 году.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась голосовать за смену санкционных правил относительно России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Это означает, что Россия не возобновит своего участия в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за неуплаты взносов.



24 апреля ПАСЕ своим решением признал, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украины районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.



28 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования об освобождении украинцев из российских тюрем.

Что такое ПАСЄ?Это один из двух главных уставных органов Совета Европы. В его состав входят представители парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества. Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовят депутаты. Среди важных полномочий – выборы Генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений относительно кандидатур новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении.