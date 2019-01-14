Повернення Росії до ПАРЄ: відома причина поїздки глави МЗС Німеччини до Страсбурга

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 15 січня відвідає із візитом Страсбург. Зокрема, там політик обговорить питання відновлення членства Росії в Раді Європи.

Про це заявила офіційна представниця МЗС Німеччини Марія Адебар, пише "Укрінформ".

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"Міністр Маас серед іншого зустрінеться з генеральним секретарем Європейської Ради Турбйорном Ягландом, з яким обговорить, в тому числі, членство Росії в РЄ і можливі шляхи вирішення ситуації", – сказала Адебар.

Окрім того, у Мааса запланована зустріч з президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні, керівництвом і комітетом із зовнішньополітичних справ ЄП. Політики також обговорять Brexit, майбутні європейські вибори, а також головування Німеччини в Раді Європи у 2020 році.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Це означає, що Росія не поновить своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків.



24 квітня ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ.



28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

Що таке ПАРЄ?Це один із двох головних статутних органів Ради Європи. До його складу входять представники парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці. Асамблея приймає резолюції та рекомендації на основі доповідей, що їх готують депутати. Серед важливих повноважень – вибори Генерального секретаря Ради Європи та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, прийняття висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.