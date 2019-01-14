15:08
14 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Повернення Росії до ПАРЄ: відома причина поїздки глави МЗС Німеччини до Страсбурга

      111 Читать новость на русском
      Маас їде до Страсбурга обговорити відновлення членства Росії в Раді Європи
      Маас їде до Страсбурга обговорити відновлення членства Росії в Раді Європи / Фото з відкритих джерел

      Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 15 січня відвідає із візитом Страсбург. Зокрема, там політик обговорить питання відновлення членства Росії в Раді Європи.

      Про це заявила офіційна представниця МЗС Німеччини Марія Адебар, пише "Укрінформ".

      Читайте також: У ПАРЄ підтримали пом'якшення санкційних правил для Росії

      "Міністр Маас серед іншого зустрінеться з генеральним секретарем Європейської Ради Турбйорном Ягландом, з яким обговорить, в тому числі, членство Росії в РЄ і можливі шляхи вирішення ситуації", – сказала Адебар.

      Окрім того, у Мааса запланована зустріч з президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні, керівництвом і комітетом із зовнішньополітичних справ ЄП. Політики також обговорять Brexit, майбутні європейські вибори, а також головування Німеччини в Раді Європи у 2020 році.

      Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Це означає, що Росія не поновить своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків.

      24 квітня ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ.

      28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

      Що таке ПАРЄ?Це один із двох головних статутних органів Ради Європи. До його складу входять представники парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці. Асамблея приймає резолюції та рекомендації на основі доповідей, що їх готують депутати. Серед важливих повноважень – вибори Генерального секретаря Ради Європи та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, прийняття висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.

      Теги: Новини Росії Новини політики ПАРЄ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Засланные казачки из Донбасса на протестах в Париже
      сьогодні , 15:03 Засланные казачки из Донбасса на протестах в Париже
      Злой Одессит 220
      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні , 14:02 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      46227
      Як проходить конкурс до Антикорупційного суду: детальний аналіз перших кандидатів
      сьогодні , 13:00 Як проходить конкурс до Антикорупційного суду: детальний аналіз перших кандидатів
      Роман Маселко 160
      Ні обіцянок, ні пробачень: як влада замилює очі українцям
      сьогодні , 12:00 Ні обіцянок, ні пробачень: як влада замилює очі українцям
      Артем Овдієнко 783
      Правоохоронці вкрали коштовностей на мільйони: як обшуки перетворюються в пограбування
      сьогодні , 11:00 Правоохоронці вкрали коштовностей на мільйони: як обшуки перетворюються в пограбування
      Тетяна Мартинюк 1081
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Пакуємо сумки: на двох планетах Сонячної системи існують алмазні дощі
       22 серпня 2017 , 19:06
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук