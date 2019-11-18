Россия вернула Украине захваченные корабли

Россия вернула Украине захваченные вблизи Керченского пролива военные корабли. "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" утром 18 ноября передали в открытом Черном море.

Украинские корабли Россия вернула, потому что "завершила необходимые следственные действия" в деле кораблей, об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

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Там также отметили, что захваченные корабли вблизи Керченского пролива страна-агрессор считает "вещественными доказательствами". Теперь артиллерийские катера ВМС Украины направляются в Одессу в сопровождении буксиров "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательного корабля "Сапфир".

Важно! В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Однако пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что "возвращение кораблей никак не связано с трибуналом", пишет российский "Интерфакс".

Экипаж кораблей – 24 украинских моряка – вернулся домой 7 сентября в рамках обмена с Россией. Он проходил в формате 35 на 35 – тогда вместе с моряками в Украину прибыли и 11 заключенных Кремля.

Каково состояние кораблей?

О точном состоянии освобожденных кораблей пока информации нет – они пробыли в русском плену почти год. Во время захвата катер "Бердянск" получил повреждения, а буксир "Яны Капу" пострадал еще до захвата, после того как был протаранен российским сторожевым кораблем.

В то же время Россия утверждает, что ее специалисты поддерживают техническое состояние кораблей украинского флота. Там утверждают, что они "находились под постоянным наблюдением". Специалисты якобы следили за их техническим состоянием, подавали на борт воду и электроэнергию и обеспечивали вентиляцию.

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Захват украинских кораблей: что нужно знать

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

После того, как появилась дата проведения нормандской встречи (9 декабря), росСМИ сообщили о намерениях России вернуть Украине захваченные корабли до этого времени.

Однако впоследствии в МИД РФ это заявление опровергли и подчеркнули, что передача не связана со встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.



Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала