По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, о прекращении наступления оккупантов говорить не стоит. Враг не собирается останавливаться и продолжит атаковать.

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Мечта Путина

Российский диктатор Владимир Путин мечтает о том, чтобы отпраздновать уничтожение Украины.

Путин жаждет уничтожить Украину до 9 мая, чтобы завершить войну парадом. Он не откладывает вопрос по уничтожению нашего государства,

– заявил Данилов.

Из-за больных фантазий агрессора украинцам не стоит расслабляться и следует готовиться к новым тяжелым боям.

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