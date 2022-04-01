За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, про припинення наступу окупантів говорити не варто. Ворог не збирається зупинятися та продовжить атакувати.

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Мрія Путіна

Російський диктатор Володимир Путін мріє про те, щоб відсвяткувати знищення України.

Путін жадає знищити Україну до 9 травня, аби завершити війну парадом. Він не відкладає питання по знищенню нашої держави,

– заявив Данілов.

Через хворі фантазії агресора українцям не варто розслаблятися та слід готуватися до нових важких боїв.

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