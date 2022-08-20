Такое мнение президент высказал 20 августа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение за этот день.

Активно готовимся к новой неделе, очень важной для всех нас, для нашего государства. Впереди – день нашего флага и день нашей независимости. Впереди – чествование ветеранов войны за свободу Украины и Крымская платформа – в этом году действительно особенная,

– сказал украинский лидер.

Он объяснил, что в этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется – оккупация там временная, а Украина вернется.

Обращение Владимира Зеленского 20 августа: смотрите видео