Таку думку президент висловив у 20 серпня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення за цей день.



Глава держави говорив передусім про найважливіші державні свята, які наближаться. Проте невдовзі ми досягнемо й іншої важливої дати. "Попереду знаковий рубіж – півроку цього повномасштабного вторгнення. Війни, яка змінила все і для України, і для Європи, і для світу", – акцентував президент. ​

Активно готуємося до нового тижня, дуже важливого для всіх нас, для нашої держави. Попереду – день нашого прапора і день нашої незалежності. Попереду – вшанування ветеранів війни за свободу України та Кримська платформа – цього року справді особлива,

– сказав український лідер.

Він пояснив, що цьогоріч буквально в повітрі Криму відчувається – окупація там тимчасова, а Україна повернеться.

Звернення Володимира Зеленського 20 серпня: дивіться відео