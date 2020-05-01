Впереди решающий шторм, – Зеленский о коронавирусе в Украине

За время, которое украинцы провели на карантине, удалось приостановить первую волну заболевания. Однако президент Зеленский в своем видеообращении к украинцам попросил быть осторожными на майские праздники.

Глава государства поблагодарил украинцев за выдержку и терпение, однако отметил, что борьба с недугом – впереди. Об этом президент Зеленский сообщил в своем видеообращении 1 мая, информирует 24 канал.

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Давайте сегодня отмечать не на все сто. Следует беречь иммунитет, поэтому максимум по 50, чтобы у всех нас было 36,6. До начала смягчения карантина осталось 10 дней,

– сказал Зеленский.

Президент сообщил, что в Украине исправили ситуацию с медобеспечением: в доставленных грузах – все необходимое для больниц и аптек. Также украинцы смогли наладить производство собственных экспресс и ПЦР-тестов, защитных костюмов. Только защитных масок, подчеркнул Зеленский, Украина может производить до миллиона в сутки.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского к украинцам: