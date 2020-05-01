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      Впереди решающий шторм, – Зеленский о коронавирусе в Украине

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 24 канал

      За время, которое украинцы провели на карантине, удалось приостановить первую волну заболевания. Однако президент Зеленский в своем видеообращении к украинцам попросил быть осторожными на майские праздники.

      Глава государства поблагодарил украинцев за выдержку и терпение, однако отметил, что борьба с недугом – впереди. Об этом президент Зеленский сообщил в своем видеообращении 1 мая, информирует 24 канал.

      К теме Новое обращение Зеленского: о чем говорил президент

      Давайте сегодня отмечать не на все сто. Следует беречь иммунитет, поэтому максимум по 50, чтобы у всех нас было 36,6. До начала смягчения карантина осталось 10 дней,
      – сказал Зеленский.

      Президент сообщил, что в Украине исправили ситуацию с медобеспечением: в доставленных грузах – все необходимое для больниц и аптек. Также украинцы смогли наладить производство собственных экспресс и ПЦР-тестов, защитных костюмов. Только защитных масок, подчеркнул Зеленский, Украина может производить до миллиона в сутки.

      Смотрите видеообращение Владимира Зеленского к украинцам:

       

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Президент Украины
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