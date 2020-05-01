Попереду вирішальний шторм, – Зеленський про коронавірус в Україні

За час, який українці провели на карантині, вдалось призупинити першу хвилю захворювання. Проте президент Зеленський у своєму відеозверненні до українців попросив бути обережними на травневі свята.

Глава держави подякував українцям за витримку та терпіння, проте зазначив, що боротьба з недугою ще триває. Про це президент Зеленський повідомив у своєму відеозверненні 1 травня, інформує 24 канал.

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Давайте сьогодні відзначати не на всі сто. Слід берегти імунітет, тому максимум по 50, щоб у всіх нас було 36,6. До початку пом'якшення карантину залишилось 10 днів,

– сказав Зеленський.

Президент повідомив, що в Україні виправили ситуацію з медзабезпеченням: у доставлених вантажах – усе необхідне для лікарень та аптек. Також українці змогли налагодити виробництво власних експрес- та ПЛР-тестів, захисних костюмів. Лише захисних масок, наголосив Зеленський, Україна може виробити до мільйона на добу.



З Фонду для боротьби з коронавірусом виділили 100 мільйонів гривень, щоб закупити 200 апаратів ШВЛ українського виробництва.

Ми маємо розуміти, що наша країна поступово наближається до піку ситуації. Попереду травневі вихідні, попереду вирішальний шторм,

– зазначив президент.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського до українців: