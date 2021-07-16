Впервые в истории: во Львове жители Пидзамче выбрали брендинг для своего района – фото

В рамках проекта "Пидзамче. Наконец-то!" жители Пидзамче голосовали за лучший вариант брендирования района. Участие в этом приняли 355 человек, а победная концепция получила около 55,5% голосов.

При поддержке Украинского культурного фонда дизайнерские группы проекта "Пидзамче. Наконец-то!" 4 месяца работали над разработкой брендирования. Для жителей Пидзамче организовали 6 презентаций вариантов с участием авторов и длительное голосования в 4 точках района.

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Пидзамче получило собственный брендинг

Победу в голосовании получила концепция дизайнеров Юрия Осадка и Ольги Новиковой. Она собрала 55,49% голосов и опередила конкурента более чем на 15%. Подробнее о концепции можно прочитать по ссылке.

Наша айдентика – это мозаика, что состоит из ярких плиточек, отдельных элементов Пидзамче. Каждая из этих плиточек символизирует культуру или особенность района, а вместе они образуют единое Пидзамче – и наш логотип,

– отметили дизайнеры варианта-победителя.

Они рассказали, что изобразили в варианте брендинга своеобразный калейдоскоп культур.

"Только познав каждую культуру, можно узнать Пидзамче таким, каким оно есть", – добавили дизайнеры.

Второе место заняла концепция авторства Павла Коряги и Ольги Ярославской. Она получила 40,28% голосов. Также жителям можно было описать свое видение брендинга на отдельном листе. За такой вариант проголосовали 4,23% избирателей.



Жители Пидзамче выбрали вариант брендинга района / Фото "Пидзамче. Наконец-то!"

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На основе концепции создадут брендбук Пидзамче

На основе концепции-победителя разработают брендбук Пидзамче. Инициаторы замысла отметили, что его смогут использовать все, кто будет создавать проекты на территории района. Первое практическое применение брендбука состоится в мультимедийном маршруте Пидзамче. Также его будут использовать в идеях участников Мануфактуры проектов "Наконец-то!", тренингов по проектному менеджменту в рамках "Пидзамче. Наконец-то!".

Презентация брендбука, маршрута и идей проектов для Пидзамче состоится 24 августа во Дворце Хоткевича, который расположен на улице Кушевича, 1. Вскоре на страницах проекта в фейсбуке и инстаграме анонсируют детали события.



Концепция брендинга Пидзамче, что победила / Фото "Пидзамче. Наконец-то!"



Новый брендинг Пидзамче / Фото "Пидзамче. Наконец-то!"

