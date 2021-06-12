Активисты собрались 11 июня под помещением шведского парламента. Все участники акции были в масках.
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Грета Тунберг возобновила "климатические забастовки"
"Пандемия еще далеко не закончена, поэтому мы будем продолжать присутствовать на таких акциях как можно в меньшем количестве и действовать в соответствии с местными ограничениями", – заявила активистка.
Участники акции держали плакаты с надписями "Пятница для будущего" и "Школьная забастовка за климат".
Кстати, забастовки "Пятница за будущее" Грета Туберг начала еще в 2018 году. Она по пятницам выходила на акцию протеста ради климата. Такие школьные забастовки ради климата до пандемии набрали популярность во всем мире.
Коротко про Грету Тунберг
- Эко-активистка в 2018 году начала проводить забастовки ради климата.
- В 2019 году она выступила на саммите ООН по климату. Именно благодаря своей гневной речи она стала известной. Тогда ей было 16 лет.
- Тогда она обвинила мировых лидеров в измене и заявила: "Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями".
- В том же году она стала человеком года по версии журнала Time.
- После этого ее номинировали на Нобелевскую премию мира.