Активисты собрались 11 июня под помещением шведского парламента. Все участники акции были в масках.

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Грета Тунберг возобновила "климатические забастовки"

"Пандемия еще далеко не закончена, поэтому мы будем продолжать присутствовать на таких акциях как можно в меньшем количестве и действовать в соответствии с местными ограничениями", – заявила активистка.

Участники акции держали плакаты с надписями "Пятница для будущего" и "Школьная забастовка за климат".

Кстати, забастовки "Пятница за будущее" Грета Туберг начала еще в 2018 году. Она по пятницам выходила на акцию протеста ради климата. Такие школьные забастовки ради климата до пандемии набрали популярность во всем мире.

Коротко про Грету Тунберг