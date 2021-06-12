Активісти зібрались 11 червня під приміщенням шведського парламенту. Всі учасники акції були в масках.

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Грета Тунберг відновила "кліматичні страйки"

"Пандемія ще далеко не закінчена, тому ми продовжуватимемо бути присутніми на таких акціях якомога в меншій кількості та діятимемо відповідно до місцевих обмежень", – заявила активістка.

Учасники акції тримали плакати з написами "П'ятниця задля майбутнього" та "Шкільний страйк за клімат".

До речі, страйки "П'ятниця за майбутнє" Грета Туберг почала ще у 2018 році. Вона щоп'ятниці виходила на акцію протесту заради клімату. Такі шкільні страйки заради клімату до пандемії набрали популярності у всьому світі.

Коротко про Грету Тунберг