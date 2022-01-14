"Впервые не был на Рождество дома": во Львове COVID-19 атакует с новой силой

После временного затишья COVID-19 во Львове снова. Львовские медики уже фиксируют увеличение количества инфицированных. На больничные койки, как и обычно, попадают по большей части невакцинированные.

Причины новой волны заболеваемости

Рост количества новых больных коронавирусом медики связывают с новогодне-рождественскими праздниками. А еще – с низким уровнем вакцинации.

К теме Во Львове разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом

Во Львовской области иммунизировалось менее половины населения.

Люди перед Новым годом имели корпоративы, где не всегда считались с ситуацией, что может быть передача инфекции. Также были празднования и в домашних условиях, и в общественных местах. Не стоит забывать и то, что очень много людей из западных областей работают за рубежом. Понятно, что на эти праздники они возвращались домой. Олег Когут Координатор по вакцинации против COVID-19 на Львовщине

"Я впервые не был на Рождество дома"

Пациент Владислав попал в больницу с коронавирусом накануне Нового года. Перед этим он неделю лечился дома, однако состояние ухудшалось, поэтому пришлось вызвать скорую, которая госпитализировала мужчину в одну из львовских больниц.

Я был очень болен, у меня была очень высокая температура. В новогоднюю ночь было так тяжело, меня спасали. Я впервые не был на Рождество дома. Это очень обидно. Мне вообще обидно, что я заболел... Так следил за собой,

– заверил Владислав.

В восьмой городской больнице уже фиксируют увеличение количества больных коронавирусом. За одни сутки в медучреждение госпитализировали девятерых пациентов с этим недугом. Еще несколько дней назад нуждавшихся в стационарном лечении было втрое меньше. Тогда даже взялись сворачивать некоторые ковидные отделения.



Коронавирус лишил Владислава Рождества с родными / Скриншот с видео 24 канала

Медицинский директор 8-й городской больницы Львова Максим Павлов рассказал, что благодаря падению количества больных из кардиологического отделения уже смогли перевести всех пациентов. Однако ненадолго.

"Начались плановые мероприятия для очистки отделения, то есть кварцевание, мытье так называемое. И из-за того, что возросло количество новых больных, мы снова развернули это отделение и снова в кардиологии принимаем больных коронавирусом", – отметил Павлов.

Новую волну коронавируса на Львовщине медики прогнозируют уже на начало февраля.

COVID-19 во Львове снова атакует: смотрите видео